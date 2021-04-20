إصدار جديد للفنانة البلجيكية «جابريال فينسان»

بروكسل – العمانية: أعلنت دار نشر (كاسترمان) المتخصصة في الرسوم المتحركة وكتب الأطفال، إصدار ألبوم حول شخصيتي (أرنست وسيليستين) للفنانة البلجيكية (جابريال فينسان). ويصدر هذا الألبوم بمناسبة مرور أربعين سنة على بداية نشر رسوم (أرنست وسيليستين). وكانت (فينسان) قد أنجزت ما لا يقل عن 10 آلاف عمل قبل إصدار رسوم هاتين الشخصيتين. ويمثل (أرنست) دُبّا ضخما، في حين تمثل (سيليستين) فأرة صغيرة، في صداقة غريبة من نوعها لم يتوقعها أكثر المراقبين تفاؤلا.

إذ تثير المؤلفة من خلال رسومها الجذابة الفرق بين هذين المخلوقين. ويحمل الألبوم عنوان (أرنست وسيليستين فَقَدَا سيمون)، وهو الدمية التي تشكل الموضوع العام والذكرى التي تبعث الفقدان والنسيان. وتقول المغامرة المتناولة في الألبوم إن الفأرة الصغيرة (سيليستين) كانت تعيش تحت الأرض وتقضي وقتها في الرسم. وكان حلمُها الوحيد أن ترسم دُبا بكل تفاصيله رغم أن الجميع يخبرونها بأن الدببة والفئران لا يمكن أن تتعايش بسلام مع بعضها بعضًا غير أن ما حدث فند كل التوقعات، حيث التقت الفأرة الفضولية الدبَّ (أرنست) ذات يوم، وربطت الاثنين صداقة حارة.

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