رامز جلال عن محمد عبدالرحمن: متربع على عرش الإفيهات التافهة  

حل الفنان محمد عبدالرحمن، ضيفًا على رامز جلال، في ثامن حلقات برنامجه «رامز عقله طار»، الذي يعرض على فضائية "mbc مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.

وقدم رامز ضيف حلقته، قائلًا: "الضحك قبول وخفة الدم رزق، فيه ناس حتى لو قالوا هبد على قلبك زي العسل، والأمر ينطبق على ضيف النهارده السحنة سحنة فكهاني، والكرش كرش جزارين، ورغم المهزلة دي كلها قدر يحجز لنفسه مكان بين نجوم الكوميديا".

وتابع: "صاحب مدرسة الضحك أي كلام، متربع على عرش الإفيهات التافهة، خوفه خوف أطفال، بطيخة الضحك وقلقاسة الإفيهات، محمد عبدالرحمن توتة".

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