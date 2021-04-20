شاهد.. أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل ”الطاووس”  

تضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل "الطاووس" العديد من الأحداث، حيث توفى كريم الذي يجسده الفنان ميدو عادل.

ايضا شرح المحامي كمال "جمال سليمان" لوالد كريم حقيقة واقعة الاغتصاب حتى اقتنع أن سهر الصايغ بريئة ووافق أن يقوم بالشهادة معه في القضية خاصة بعد وفاة ابنه، كما ذهب جمال سليمان، كمال الاسطورة، إلى الصحفية فريدة في مقر عملها واصطحبها إلى مكان آخر ليتحدثا وتحاول إقناعه أنه يترك قضية أمنية.

فيما هدد الميكانيكي صديقة أمنية "سهر الصايغ" لتدلي بشهادتها معهم في القضية وأن تقول الحق، أيضا قام المحامي بطرد "توفيق" الذي يتدرب لديه وذلك بعد ذهابه إلى الجريدة لمقابلة "أمنية" وهناك أخبرته أن توفيق أخبرها عن المشكلات التي وقع فيها بسببها.

مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.

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