شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "اللى مالوش كبير" حيرة وغيرة "قدرية" دينا فؤاد على زوجها "سيف الخديوى" بعد أن أخبرها "الدهبى" أن هناك امرأة أخرى في حياته ويأويها في مزرعته، كما شهدت الحلقة احباط "الخديوى" محاولة خطف "غزل" ياسمين عبد العزيز، وتمكن من إعادتها إلى المزرعة مرة أخرى، واعترف لها بحبه، بينما ثار "عابد تيمور" خالد الصاوى زوج "غزل" على "الدهبى" خالد سرحان بعد فشله في خطف "غزل".

مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد وأحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل ”اللى مالوش كبير” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.