«الكتاب والأدباء» بجنوب الشرقية تنظم أمسية افتراضية للشعر الشعبي

صور ــ العمانية: نظمت الجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء ممثلة في لجنة كتّاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية وبالتعاون مع الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال أمس عبر الاتصال المرئي أمسية شعرية لشعراء الشعر الشعبي. تأتي الأمسية التي شارك فيها الشعراء محمد آل مبارك من مملكة البحرين وعمر مريود العريمي وناصر بن ثابت الكاسبي وطارق بن زكي الحجري من السلطنة، وأدارها الشاعر علي بن عبدالله الراسبي في إطار برامج وفعاليات لجنة الكتاب والأدباء بجنوب الشرقية خلال شهر رمضان المبارك. وشارك الشاعر محمد آل مبارك بمجموعة من قصائده حملت عناوين (الذنب)، (التوبة) ، (استغفرك)، (أشم ريحك) بينما شارك الشاعر عمر مريود بمجموعة من القصائد جاءت بعناوين (ابتسم)، (بعض النقاش)، (اعذريني)، بينما الشاعر ناصر الكاسبي شارك بنصوص (حلم)، (رفيقي)،(تثاقل خطاها)،(البعاد)، (أكذب عليك)، أما الشاعر طارق الحجري أشعاره حملت عناوين (صور العفية)،(أنا اللي دخل ساحة)، (جيت أشاكيك).

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