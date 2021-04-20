مسابقة ثقافية رمضانية للفرق الأهلية بإزكي

ازكي من ــ يوسف المنذري:

انطلقت بولاية ازكي المسابقة الثقافية الرمضانية لمشرفي اللجان الإعلامية التابعة للفرق الأهليــة حيث بلغ عدد الفرق المشاركة 15 فريقا وهي : (شباب إزكي) و(قلعة العوامر) و(امطي) و(العربي) و(زكيت) و(إزكي جرنان) و(النجوم) و(اتحاد النزار) و(القريتين) و(البصرة) و(الحميضة) و(الهلال) و(النصر) و(سيماء السفالة) و(سدي) ، ويقدمها عبر تقنية الاتصال المرئي رشاد بن عبدالله العامري.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز معدل الثقافة لدى فئة الشباب وخلق التنافس حيث تركز محاورها حول الشخصيات والمعالم العمانية والسياحة والمشاريع التنموية والمعلومات العامة.

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