شاهد.. ياسمين رئيس ترقص بلدي في ”ملوك الجدعنة” على هاشتاج ”فرحة فاتن...

رقصت النجمة ياسمين رئيس "فاتن حرفوش" بلدي ضمن أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ملوك الجدعنة، وذلك بعدما أنقذها سريّة "عمرو سعد" من الزواج بعنتر "وليد فواز" ودخل بيتهما، وقرأ الفاتحة مع صديقة سفينة "مصطفى شعبان" ووالدها حرفوش "محمد التاجي" لترقص بلدي من فرحتها هي وجميع أهل سفينة وسرية.

كما نشرت النجمة ياسمين رئيس ستوري على صفحة إنستجرام الرسمية الخاصة بها وطلبت من الجمهور مشاركتها فرحتها على هاشتاج #فرحة_فاتن_وسرية.

وعقب عرض الحلقة على منصة شاهد vip، احتلت ياسمين رئيس التريند على تويتر والمسلسل على جوجل، وتهاتفت ردود الأفعال القوية على مواقع السوشال ميديا المختلفة ليكتب البعض "أجمل واحدة تليبس عباية بلدي" "هو ازاي محدش بيتكلم على جمال ياسمين رئيس" "ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة واخدة قلبي من أول حلقة" كما حازت النجمة على بعض الإشادات حول استخدامها للميكب الخفيف والكحل، وأيضًا شكلها المميز بالعباءة البلدي.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.