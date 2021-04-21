فيديو إلهام شاهين في "شيخ الحارة والجريئة":"أجهضتُ نفسي ورانيا يوسف تسعى للفت النظر"

إلهام شاهين حلت ضيفة اليوم على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الخاصة والفنية وأطلقت عدة تصريحات جريئة في البرنامج.

تصريحات إلهام شاهين في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"

وقالت إلهام شاهين إن الزمن لو عاد بها مجدداً إلى الوراء ستتزوج مجدداً لأنها كانت سعيدة مع أزواجها السابقين، وأضافت إنها ليست ملاك ولديها أخطاء في حياتها، وأشارت إلى أن زواجها من رجل متزوج كان خطأ ولا تعتبره شيء طبيعي أو صحيح، لأنها فعلت أشياء في حياتها كانت مقتنعة بها ولكنها ليست بالضرورة أشياء صحيحة.

إلهام شاهين تكشف رأيها في رانيا يوسف

وتحدثت إلهام شاهين عن علاقاتها بزملائها، وقالت إنها اختفلت في وقت ما مع الفنانة نبيلة عبيد ولكنهما أصبحا أصدقاء بعد ذلك الخلاف، وأضافت إنها اختفلت أيضاً مع فيفي عبده في وقت ما، بسبب نشرها لبوسترات أحد الأفلام المشاركة بها مع إلهام شاهين وكتبت إسمها قبلها، ولكنهما تصالحا بعد هذه الأزمة، وتحدثت عن علاقتها برانيا يوسف وقالت إنها وقفت بجانبها في أزمة الفستان لأنها تعرف ان مثل هذه الأمور تحدث للفنانات في الأزياء.

ولكنها انتقدت رانيا يوسف في بعض المواقف، مثل احتفالها على انستقرام وقت وفاة وحيد حامد وأضافت إن رانيا يوسف لم تكن تقصد ذلك ولكنه تصرف خاطيء، وأشارت إلى أن علاقتها برانيا يوسف قوية ولكن تصرفاتها تدل على سعيها للفت النظر فقط، وأشادت بموهبتها وتمثيلها وقالت إنها تتمنى أن لا تهتهم كثيراً بالتريند ولفت النظر وغيرها من الأمور خارج العمل.

إلهام شاهين تعترف بإجهاضها

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عدة أسرار صادمة عن حياتها، ومنها إجهاضها، ونفت إجهاضها أكثر من مرة وقالت إنها فعلت ذلك مرة واحدة فقط وكان بالاتفاق مع زوجها والذي كانت في ذلك الوقت تستعد للطلاق منه، وأضافت إنها اختارت ألا تكون أم بإرادتها لأنها تخاف من المسئولية، ووصفت الأمر بالهروب من المسئولية، وقالت إنها لا تتحمل مسئولية أشقائها مثل الأم، لأن أشقائها هم من يقفون بجانبها ويتحملون مسئوليتها في الوقت الحالي.