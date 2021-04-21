أحداث جديدة في مسلسل "موسى" الحلقة 8 وبداية رحلة محمد رمضان خارج الصعيد

مسلسل "موسى" الحلقة 8، والتي شهدت بداية جديدة لمحمد رمضان "موسى" خارج قريته بعد غرقها في الفيضان، وانتقل مع والدته عارفة عبد الرسول إلى الجيزة.

أحداث مسلسل "موسى" الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "موسى" أحداث جديدة بعد غرق القرية في الفيضان ووفاة "نجاة" التي تجسدها تارا عماد، وانتقل محمد رمضان مع والدته عارفة عبد الرسول إلى الجيزة ليبدأ حياة جديدة بعيداً عن القرية التي غرقت وكذلك هرباً من رغبة الإنجليز وعمدة القرية ورياض الخولي في قتله والانتقام منه.

بداية رحلة محمد رمضان خارج الصعيد

وبدأ محمد رمضان في اكتشاف المنطقة الجديدة التي يعيش بها مع مجموعة من أهل قريته، ويحمل والدته على ظهره ويتنقل بها في المكان الجديد، قبل أن يبدأ العمل في مجال البناء، ولكنه يواجه عدة مصاعب ومناوشات مع عدد من العاملين معه، ويخطط للانتقال إلى القاهرة وبدء حياة جديدة له بعد هروبه من الصعيد.

مسلسل "موسى"

ورغم انشغال موسى بالاحداث الجديدة في حياته بعد الفيضان، إلا إنه لم يتغلب على حزنه على وفاة حبيبته "نجاة" في الفيضان، وتذكرها في أكثر من موقف وتذكر لحظاتها الأخيرة، وهو ما يجعله في حالة حزن، وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل "موسى" أحداث ساخنة بهرب شقيقة موسى "شفيقة" إلى القاهرة مع "نوفل" هرباً من الفضيحة، ويخبرها نوفل أن موسى قتل، وتدخل في نوبة بكاء وتعيش وقت صعب خاصة إنها لا تملك الاموال لكي تعيش بالفندق هرباً من القرية.

وتدور قصة مسلسل "موسى" حول شخصية "موسى" والذي تنقلب حياته بسبب وفاة شقيقه في الحرب العالمية وتدهور حال أسرته بعد هروبه إلى الجبل بسبب الحكم عليه بالإعدام، فيقرر الانتقام من الاحتلال الانجليزي وعدد من رجال القرية الكبار ويدخل في حرب معهم، ويتزامن ذلك مع قصة حبه مع "نجاة" والتي انتهت بوفاتها في الفيضان، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم وعلى رأسهم منذر رياحنة وسمية الخشاب وهبة مجدي وعارفة عبد الرسول ورياض الخولي وعبير صبري وغيرهم.