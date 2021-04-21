مسلسل "الطاووس" الحلقة 9.. تحويل سهر الصايغ للطب الشرعي

مسلسل "الطاووس" الحلقة 9، شهدت العديد من الأحداث الجديدة والساخنة في قضية اغتصاب أمينة التي تجسدها سهر الصايغ في المسلسل.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل "الطاووس"

واستمرت جلسات التحقيق مع الأربع أشخاص المتهمين باغتصاب أمينة التي تجسدها "سهر الصايغ"، وذلك بعدما أدلت بشهادتها في المحكمة، وتسلمت المحكمة هاتف محمول يحتوي على العديد من الفيديوهات المتعلقة بالقضية، وسلمه أحد الشهود في القضية الذي يجسده الفنان جمال عبد الناصر، وشهدت "ريهام" صديقة أمينة في المحكمة أيضاً وقالت إنها وجدت صديقتها غارقة في دمائها بعد الحادث وبعد ان فقدت هاتفها الخاص.

تحويل سهر الصايغ للطب الشرعبي

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل "الطاووس" أحداث ساخنة أيضاً بعد تآمر مدير الفندق الذي تعمل به أمينة "سهر الصايغ" ضدها، وشهد ضدها في المحكمة وشكك في أخلاقها، وهو ما أزم موقفها في القضية، وانتهت الحلقة بتحويل سهر الصايغ إلى الطب الشرعي وانتظار التقرير النهائي له من أجل الحكم في قضية اغتصابها، في الوقت الذي نفى به المتهمون الأربعة ارتكابهم للجريمة.

مسلسل "الطاووس"

ويذكر أن مسلسل "الطاووس" قد أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بسبب أحداثه الجريئة، ويواجه صناعه أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التحقيق بشأن المشاهد الجريئة التي قدمت في الحلقات الأولى للمسلسل، حيث أصدر الأعلي للإعلام بيانا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يؤكد فيها بداية تحقيق فوري وعاجل مع صناع المسلسل وكذلك القنوات العارضة له، نظرا لحجم الشكاوى التي تقدمت ضد العمل والمطالبة بوقفه، كما أكد الأعلى للإعلام أن صناع المسلسل لم يتلزموا باستخدام الشكل الذي نص عليه المجلس.

وتضامن عدد كبير من النجوم والجمهور مع المسلسل وأشادوا بقصته وتناوله أحداث إجتماعية جريئة، وطالبوا بعدم إيقافه عن العرض، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب سهر الصايغ وأبرزهم جمال سليمان وجمال عبد الناصر وهبة عبد الغني وفرح الزاهد وأحمد فؤاد سليم وخالد عليش وغيرهم.