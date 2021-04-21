مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 8 أول ظهور للراحلة أحلام الجريتلي

شامية " أحلام الجريتلي " والدة غفران الغريب تظهر في الحلقة 8 من مسلسل "نسل الأغراب"، حيث تصبح بين يدي خاطفها عساف الغريب بعد 20 عاماً من خطفها وحبسها.

أحلام الجريتلي حديث الجمهور بحديثها عن الموت

المواجهة تحدث بين عساف وشامية التي تقول له "آه يا دنيا، محدش عارفلك ناحية، طولك كيف عرضك ميتمسكش، فروتك ميتحسس عليها، قلت يمكن أموت قبل أن يطلعني من حبسني، ولكني لم أمت فقلت لماذا يا رب أطلت في عمري، ابعث لي بعلامة يارب، فلم أحلم بحلم يريحني، ولا حتى كابوس، ولا جاءتني رؤية بمنامي تطبطب على قلبي"...تضيف شامية " قلت وقتها أن من حبسني وحاشني عن ناسي قد مات قلم أجد إجابة، ماذا عن أبنائك يا شامية، لا أحد يستطيع الوصول إليكي، هل ماتوا، هل هم على قيد الحياة.. لا أعرف"، حيث تم تداول كلماتها بين معجبي المسلسل الذين تأثروا بفكرة الحوار خصوصا وأنه يأتي بعد مرور فترة قصيرة على وفاة الفنان أحلام الجريتلي التي فارقت الحياة أثناء تصوير دورها في المسلسل.

وخلال الحلقة 8 من مسلسل "نسل الأغراب" أيضا، تقول شامية لعساف أنها علمت من الشخص الذي يحبسها أنه هو من أمر بخطفها، لكنه بعد ذلك أصبح كالأخرس فلم ينطق معها بكلمة واحدة طيلة حبسها".

شامية تقول لمن يحرسها أنها لن تسمح بأن يتكرر معها ما حدث في الماضي، وتشعر بحسرة بعد أن تعرف أنها محبوسة لدى بكرى ابن أختها..عساف الغريب من جهته يتعجب من أن بكري يحبس خالته شقيقة والدته، وحسيب يخشى من انتصار عساف الغريب بعد أن أنضم إليه الغجر بقيادة بكري

غفران يبدأ هجومه

جليلة تعود إلى بيتها وتخبرغفران أنها قابلت عساف لتطلب منه مغادرة البلدة لكنه رفض ولم تقابله بسبب مهلة الـ 24 ساعة التي أعطاها له غفران ليعيد أمه إليه.

غفران الغريب يوقف انتقامه من عساف بعد أن طلب منه ضابط المباحث علي الغريب أن يعطيه مهلة لحل الأمر، وغفران يخدع الجميع وأولهم علي الغريب ويباغت هو ورجاله المحملين بكل أنواع الأسلحة، يباغتون عساف الغريب والغجر في أرضهم.