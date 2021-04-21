مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 8.. أحداث مثيرة بعد حريق الحارة

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 8" شهدت أحداث مثيرة بعد حريق الحارة التي يعيش بها "ًصافي" الذي يجسده قصي خولي، وذلك في وجود "حياة" التي تجسدها نادين نسيب نجيم.

أحداث مسلسل "عشرين عشرين"

وتشهد الحلقة الثامنة من مسلسل "عشرين عشرين" أحداث ساخنة بعد نشوب حريق في الحارة والحي الذي يعيش به "صافي" الذي يجسده قصي خولي، في وجود "حياة" التي تجسدها نادين نسيب نجيم، حيث يتدخل صافي لكي يمنع شقيقها من العثور عليها وتستطيع الهروب من الحارة بعد المساعدة في إطفاء الحريق، وتنجح في استعادة ابنتها وتعدها ان تستقيل من العمل لكي تتفرغ لها.

وتنفذ نادين نجيم فخ لقصي خولي وتخبره انها قتلت شقيقها "رامي عياش"، ويذهب قصي لكي يخفي الجثة قبل ان يصدم بوجود الشرطة التي ألقت القبض عليه.

وتخطط حياة لاثبات تواجدها في الحارة والتخفي والتقرب من "صافي" وأهل الحارة لكي تنفذ خطتها، في الوقت الذي ما زال به سبب الحريق غامضاً، وتواجه حياة مفارقة صعبة بتقربها من صافي وهو ما جعل الجمهور يتكهن بنشوب قصة حب بينهما قد تمنعها من تنفيذ خطتها السرية.

مسلسل "2020"

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل "2020" عدة أحداث ساخنة وعلى رأسها جمع "حياة" المعلومات من أجل مهمتها الجديدة، وتلتقي وجها لوجه مع قصي خولي الذي يسعى لإبعاد شقيقه عن الحارة بعدما بات متهما في قضية قتل "جبران" رامي عياش، وتذهب نادين نسيب نجيم إلى أهل زوجها من أجل أن تعيد ابنتها لكن والدة زوجها وشقيقه يرفضان أن تعود الابنة إلى والدتها بسبب الظروف التي تمر بها عائلة سما التي تصمم على عودة ابنتها معها.

ويذكر أن قصة مسلسل عشرين عشرين تدور حول الثأر والعدالة والحب، فتجسد نادين نجيم دور رقيب في قوى الأمن الداخلي، وتقرر إكمال مسيرة شقيقها "جبران" (رامي عياش) الذي يقُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات، في حين أن قصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة، والعمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وغيرهم كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف على العمل.