مسلسل "ضل راجل" الحلقة 8.. مواجهة بين ياسر حلال وابنته

مسلسل ضل راجل الحلقة 9، سليم يرسل بلطجي متنكر في زي طبيب ليهدد شهد، البلطجي الذي تسلل إلى غرفة شهد بمساعدة من أحد الممرضين، يهدد شهد بأنه سيؤذي عائلتها وفي مقدمتهم أمها إذا لم تقم بإجهاض الجنين.

شهد تحت التهديد

ضابط المباحث يوسف يذهب لمكان حادثة شهد ويقوم بعمل معاينة ويستجوب الشهود ولكن في النهاية لم يصل لأى شيء.

شهد تخبر الدكتورة ملك بتهديدات البلطجي لها، وملك بدورها تخبر ضابط المباحث يوسف بالأمر وأنها مضطرة لإخراجها من المستشفى لأن وجودها في المستشفى يمثل خطورة على حياتها، فيرد عليها يوسف بأن شهد عليها أن تتحدث وتكشف التفاصيل.

معاقبة سارة شقيقة شهد بالطرد من المرسة بعد المضايقات التي تعرضت لها من زميلاتها في المدرسة والذين تحدثوا بكلمات سيئة عن سمعة شهد.

جلال والمعتدي وجها لوجه

والد سعيد يخبره أن عليه أن يقف مع جلال في محنته ولكن دون أن يفكر في خطبة شهد.

غادة تهدد نادين بأنها إذا ذكرت اسمها مرة ثانية في موضوع شهد، ستخبر جلال بأنها دوت الخليج " نادين " من قامت بتسليم ابنته لسليم.

في نهاية الحلقة 9 من مسلسل ضل راجل، جلال يذهب إلى بيت غادة وينتظرها أسفله وبالفعل تأتي غادة بصحبة سليم الذي اضطر أن يعدها بالخطوبة حتى لا تنفذ تهديداتها ضده، ليجد الثنائي أنفسهما في مواجهة جلال.