وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان الدورة التاسعة لمعرض فيصل للكتاب بشارع الملك...

إفتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات الدورة التاسعة لمعرض فيصل للكتاب والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج بأرض الهيئة بشارع الملك فيصل بحى بولاق الدكرور والذى يستمر حتى 18 رمضان بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة، وذلك وسط أجواء رمضانية وتوفير التدابير الوقائية لمنع إنتشار مرض كورونا.

وأبدت وزيرة الثقافة سعادتها لإقامة المعرض هذا العام بعد توقفه العام الماضى بسبب جائحة كورونا، داعية المواطنين من أهالى منطقة فيصل ومحافظة الجيزة لزيارة المعرض والإستفادة من التخفيضات الكبيرة على الكتب والتى تتراوح أسعارها من جنيه وحتى 20 جنيه لمختلف إصدارات وزارة الثقافة ودور النشر المشاركة تشجيعاً للمواطنين على المعرفة التى تساعد على تنمية الوعى وبناء الإنسان.

وأضافت أن التخفيضات تأتى فى إطار مبادرة ثقافتك كتابك التى يضمها مشروع الثقافة بين إيديك، والتى من المقرر تعميمها بمختلف معارض الكتاب التى تنظمها الوزارة بمختلف المحافظات.

من جانبه أثنى محافظ الجيزة على المجهودات المبذولة لتنظيم المعرض مشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم بين وزارة الثقافة والمحافظة لإنجاح فعالياته وإخراجه بالصورة التى تتلائم مع تطلعات المواطنين من أهالى المحافظة، وخاصة الفئات العمرية للشباب والأطفال لمخاطبة عقولهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، مؤكداً على أهمية الدور الذى تلعبه مثل تلك المعارض فى تنمية المجتمع وبناء وعى الشباب وتعريفهم بمقدرات وطنهم وحمايتهم من التطرف والأفكار الهدامة، موجهاً إليهم بضرورة الإعتماد على الكتاب كأحد المصادر الهامة للمعرفة وعدم الإعتماد على الوسائل غير الموثوق بها، مكرراً الدعوة لمواطنى المحافظة من الأسر والشباب بضرورة زيارة المعرض والإستفادة من الفعاليات المقدمة من خلاله.

يذكر أنه يشارك بالمعرض هذا العام 42 دار نشر، إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف وسور الأزبكية، كما يشهد المعرض عودة مشاركة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالإضافة لمشاركة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والتى تقيم ولأول مرة بالمعرض جناح خاص تحت عنوان " معرض رمضان فى الوثائق المصرية " والذى يضم نماذج لمخطوطات خاصة بالقرارات والفرمانات المصرية القديمة المتعلقة بتنظيم العمل والتهانى المتبادلة بين الحكام خلال شهر رمضان منذ الفتح الإسلامى لمصر.

كما يشمل المعرض عروض فنية ومسرحية وورش للحرف والأعمال اليدوية والرسم وندوات ثقافية، على أن يفتح المعرض أبوابه لإستقبال الجمهور يومياً إعتباراً من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الثانية عشر منتصف الليل.