شاهد.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها من أحدث ظهور

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصورة بالشعر الكيرلي، مما أثار إعجاب متابعيها. ومن الناحية الجمالية، تركت أسماء أبو اليزيد شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها، وارتدت نظارة شمس باللون الأسود. يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح 3"، وهو إنتاج ‏شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎. ويشارك في بطولة المسلسل كل من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج

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