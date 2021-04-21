ظهرت الفنانة الشابة منى فاروق في فيديو جديد لها في الجيم وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"
وشاركت مني متابعيها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم، حيث استعرضت قوتها ولياقتها البدنية الشاقة وهى تحمل الأثقال، معلقة :"التحدي ابتدي مع كابتن #ابوالنجا #مدرب_النجوم thank you ????????????".
وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، ثم خاضت التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.
وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. منى فاروق تؤدى تدريبات شاقة بالجيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.