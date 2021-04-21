شاهد.. منى فاروق تؤدى تدريبات شاقة بالجيم

ظهرت الفنانة الشابة منى فاروق في فيديو جديد لها في الجيم وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وشاركت مني متابعيها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم، حيث استعرضت قوتها ولياقتها البدنية الشاقة وهى تحمل الأثقال، معلقة :"التحدي ابتدي مع كابتن #ابوالنجا #مدرب_النجوم thank you ????????????".

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، ثم خاضت التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.