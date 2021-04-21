هند صبري تعود لمصر بعد أحداث 6 أبريل فى مسلسل هجمة مرتدة

عرضت قناة dmc الفضائية، ثامن حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل هجمة مرتدة، باندلاع الاحتجاجات في المحلة يوم 6 أبريل 2008، وما ترتب عليه من أحداث شغب وفوضى في الشوارع، وتكوين حركة «6 أبريل»، وذلك تزامنًا مع نزاع دول معادية على حقول الغاز الغير معلنة في البحر الأبيض المتوسط، وتحرك أجهزة مخابرات هذه الدول ضد مصر لزعزعة استقرارها.

تتحمس منار -شقيقة سيف العربي- (مايان السيد)، للحراك الطلابي في الجامعات، وتبدأ في التعرف على عدد من أصدقائها من مختلف التيارات، ويبحثون تكوين حركة جديدة بعد أحداث «6 أبريل» في المحلة عام 2008، في الوقت الذي يقوم فيه سيف بالعمل في مكتبة والده، ويلاحظ رجلان يراقبانه من خارج المكتبة.

يقرر سيف العربي، الخروج من المكتبة وترصد الرجلان، ويجدهما يركبان سيارة، فيأخذ أرقامها، ويذهب على الفور إلى الضابط رفعت (هشام سليم) وإخباره بما حدث ويعطي له رقم السيارة التي استقلها الرجلان المكلفان بمراقبته.

تعود دينا أبو زيد (هند صبري) من خارج مصر، وتذهب إلى منزلها بمحافظة الإسماعيلية، فيقوم جدها (عبد الرحمن أبو زهرة) بصفعها على وجهها، ويخبرها أنه علم بما قالته على أحد القنوات الأجنبية، وهاجمت دعاة الحرب بين العرب وإسرائيل، ويخبرها برفضه للتطبيع ويعنفها ويطردها بعد صفعها على وجهها.

وتختتم أحداث الحلقة الثامنة لمسلسل هجمة مرتدة، بقيام دينا أبو زيد، بالاتصال بالضابط رفعت، بعدما أن قام جدها بطردها من المنزل، فيسمع سيف العربي، الضابط وهو يتحدث معها في الهاتف.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.ج شركة سكيرمو ميديا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.