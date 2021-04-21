آيتن عامر ترد على إنذار الشركة المنتجة لـ”كل ما نفترق”

ردت الفنانة آيتن عامر على الإنذار الذي أُرسل إليها منذ يومين من قِبل الشركة المنتجة لمسلسل كل ما نفترق.

و أن رد آيتن شمل تكذيبها لتأخرها على مواعيد التصوير، ونفيها أيضًا بأنها تتحدث بصوت عالٍ داخل اللوكيشن، مؤكدة أنها ستطلب شهادة مخرج العمل ومدير تصويره إذا احتاج الأمر ذلك.

مسلسل «وكل ما نفترق» قصة محمد أمين راضي وسيناريو وحوار ياسر عبدالمجيد وأحمد وائل، وبطولة ريهام حجاج، عمرو عبدالجليل، ورانيا يوسف، وأحمد فهمي، ومحمد الشرنوبي، وسيد رجب، وسلوى خطاب، ومحمد جمعة، وآيتن عامر.

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