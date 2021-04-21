أحمد الفيشاوي عن يسرا اللوزي: الجميلة قلبًا وقالبًا

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة تجمعه بالفنانة يسرا اللوزي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "انستجرام"، حيث التقى بيسرا صدفة وهو ما أراد توثيقه، وعلق "الفيشاوي" على صورته هو ويسرا قائلًا: "النهاردة يوم جميل قابلت النجمة يسرا اللوزي الجميلة قلباََ وقالباََ".

وتشارك يسرا اللوزي خلال السباق الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "بين السماء والأرض" بطولة هاني سلامة، وهو مكون من 15 حلقة فقط. ومأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك هاني سلامة في البطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم درة، أحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.