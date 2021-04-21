الجمعة.. وائل الفشني يحتفل بـ ” بنده عليك ” بساقية الصاوى

يحيى الفنان وائل الفشنى حفلا غنائيا بساقية الصاوى احتفالا بانطلاق " أحدث أغنياتة " بنده عليك " وبحلول شهر رمضان المبارك، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 11 رمضان في تمام الساعة التاسعة مساء.

وأكد الفنان وائل الفشى أنة سيقدم خلال الحفل مجموعة من الأدعية الجديدة التى انتهى مؤخرا من تسجيلها بالإضافة إلى دعاء " بنده عليك " الذى يؤديه برفقة الفنان أحمد سعد، والذى تم طرحه بالقنوات الفضائية مؤخرا مع بداية شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف الفشنى أن الحفل سيتغلب عليه الطابع الصعيدى والصوفى، حيث إنه من المقرر غناء مجموعة من الأغانى والتواشيح في حب رسول الله بالإضافة إلى الأغانى التى حققت جماهيرية عالية خلال السنوات السابقة مثل " سافر حبيبى " و" كنت فين يا وعد " و" ماتدمعيش يا أمايا " تتر مسلسل الاختيار والتى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وغيرهم من أغانى الفشنى الشهيرة.

ويقوم حاليا الفنان وائل الفشنى بعمل بروفات الحفل برفقة فرقته الموسيقية.