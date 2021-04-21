دياب ينشر صورة من كواليس نسل الاغراب..ويعلق ”انا وابن عمي على الغريب”

نشر الفنان محمد دياب صورة له مع المخرج محمد سامى والفنان أحمد السقا، من كواليس تصوير مسلسل «نسل الاغراب» وذلك عبر حسابة الشخصي عبر موقع «انستجرام».

وعلق دياب قائلا «أنا وابن عمي على الغريب على - الغريب نسل الأغراب دياب».

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلا من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

و ينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.