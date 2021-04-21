الليلة .. مدحت العدل ضيف شيخ الحارة والجريئة

يحل السيناريست مدحت العدل ضيفا على برنامج شيخ الحارة والجريئة ، اليوم الأربعاء، والذى تقوم بتقديمه المخرجة إيناس الدغيدي ويعرض على قناة القاهرة والناس.

وتعتبر المخرجة إيناس الدغيدي، واحدة من أبرز المخرجات على الساحة حيث قامت بإخراج 16 فيلما طويلا، وعملت كمنتجة لفترة، حيث أنتجت 7 أفلام منها استاكوزا و الوردة الحمراء.

ومن أهم أعمالها الناجحة التى حملت اسمها، امرأة واحدة لا تكفى، مذكرات مراهقة ، ما تيجى نرقص، لحم رخيص.

وكشف برومو شيخ الحارة والجريئة عن حلول العديد من الفنانين ولاعبى كرة القدم ضيوف على البرنامج ، وعلى راسهم هاني شاكر الذى ظهر داخل البرومو يبكى بعد سؤاله عن وفاة ابنته ، وهو الأمر الذى تكرر مع الفنان سعد الصغير دون الكشف عن سر بكائه.

كما فاجأت الإعلامية بوسى شلبى مقدمة البرنامج إيناس الدغيدى ، بعدما خلعت “ الباروكة ” على الهواء.

وظهر فى برومو برنامج شيخ الحارة والجريئة عددا آخر من الضيوف على رأسهم إلهام شاهين، هالة صدقى، صالح جمعة، نجوى فؤاد.

الجدير بالذكر ان مدحت العدل كان قد نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يشيد فيه بمسلسل “القاهرة كابول” والذى يعرض حاليا فى رمضان.

وقال مدحت العدل: "القاهرة - كابول.. للرائع عبد الرحيم كمال والمخرج الجميل حسام على والممثلين المبدعين أثلج صدورنا وأعطانا الأمل أن الجودة والإتقان والموهبة الحقيقية هم الرهان الذى يكسب دائمًا.. شكرًا لصناع العمل الرائع".