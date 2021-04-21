”حلا شيحة” ترد بشدة على احدى متابعيها عن زواجها

نشرت النجمة حلا شيحة ،على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير«انستجرام» مقطع فيديو تأملت فيه البحر والمناظر الطبيعية لتدخل احدى متابعيها وتخرج حلا عن صمتها ببعض الكوماكس المستفز.

تلقت حلا تعليقا من أحدى متابعاتها تسألها فيه بسخرية أن كانت تنوي أن تصبح داعية مثل زوجها معز مسعود، كثير الزواج والطلاق.

لتعلق حلا شيحة مؤكدة أنها تتشرف أن تكون مثل زوجها، قائلة: "بعدين ما يتجوز ويطلق ده قسمة ونصيب".

كانت حلا شيحة قد علقت في وصف تأملها للبحر: " الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا ما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا، فهو الأول ليس قبله شئ وهو الأخر ليس بعده شئ".

أضافت: "الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد و لا تُحصي لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك".

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا بعقد قرانهما يوم 8 فبراير الماضي، وتغيب حلا عن المشاركة في أعمال دراما رمضان 2021، بعد مشاركتها في بطولة مسلسل «خيانة عهد» عام 2020 ومسلسل «زلزال» عام 2019.