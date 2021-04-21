برعاية الهيئة العامة للترفيه، ينطلق الموسم الجديد من برنامج المقالب الشهير للفنان المصري رامز جلال برنامج رامز عقله طار. في العاصمة الرياض ويستضيف رامز ضيوفه في برنامجه الجديد برنامج رامز عقله طار، بمقالب جديدة في مدينة ملاهي صنعت خصيصاً للبرنامج تعرفوا على معلومات عن لوكيشن تصوير برنامج رامز عقله طار بالعاصمة الرياض

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في العاصمة الرياض ينطلق الموسم الجديد من برنامج المقالب برنامج رامز عقله طار، الي تدور أحداثه حول دعوة الضيف لافتتاح مدينة ملاهي ضمن "موسم الرياض". تقع الملاهي في مدينة الرياض أمام مركز الملك عبدالله المالي، وتعد في أجمل مناطق العاصمة. أستغرق تجهيز الملاهي الخاصة لـ برنامج رامز عقله طار 40 يوماً، وحيث صممت وفقا لأحدث التقنيات الهندسية ومتطلبات البرنامج.

في كل عام يتم تصوير البرنامج بمكان مختلف عن الآخر، ويصور الفنان رامز جلال برنامج رامز عقله طار، برنامج المقالب لرمضان 2021 في الرياض السعودية لأول مرة وبرعاية الهيئة العامة للترفيه. ويعد موقع تصوير البرنامج من أشهر المواقع في العاصمة الرياض، والتي أقيم فيها ملاهي "ونتر وند لاند" الشتوية المثيرة القادمة من لندن. تتكون مساحة الملاهي من 200 ألف متر مربع.

صممت الملاهي الخاصة بـ برنامج رامز عقله طار بحسب احتياجات البرنامج، وتوجد بالملاهي اللعبة الشهيرة "البينتبول"، ودوامة الخيل، والمركبة الطائرة التي تعد الجزء الأساسي في مقالب برنامج رامز عقله طار. يشارك بالبرنامج ضمن فريق رامز جلال في استقبال الضيوف، المذيعة الرائعة سارة مراد، والممثل حسن عسيري.

وظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في كواليس برنامج المقالب، برنامج رامز عقله طار، حيث نشر مقطع فيديو وهو في غرفة الأسرار، الأستديو الخاص بالبرنامج مع رامز جلال.