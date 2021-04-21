احداث مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 9 "سفينة وسرية" ينويان الانتقام

احداث الحلقة 9 من مسلسل ملوك الجدعنة، تبدأ بتسريب فيديوهات سيف ابن زاهي العتال الفاضحة، ذلك الابن الذي حاول الانتحار بتناول جرعة ممنوعات زائدة ما جعل الأب في صدمة كبيرة.

زاهي العتال في خطر

مقتل ميدو عبقري التكنولوجيا الذي كلفه "سفينة وسرية" بفك شفرة هاتف ابن زاهي العتال، و"سفينة وسرية" يشعران بحزن كبير وينويان الانتقام.

"سرية" يخطب فاتن وعنتر يشعر بغيرة شديدة بسبب ذلك، و"سفينة" يطلب من أخته نجلاء أن تبيع منزل العائلة في حالة تعرضه لأي أذى.

شركاء "زاهي العتال" في تجارة الممنوعات يهددونه بأنه لم يعد شريكا ناجحا معهم بعد تشوه سمعته بسبب فيديوهات ابنه سيف.

"سرية وسفينة" في قبضة العتال

"سفينة وسرية" يراقبان الذراع الأيمن لزاهي العتال ويعرفون مكان المخزن الذي يجمع فيه السلاح وتتم اعداد الممنوعات بداخله، ولكن في النهاية يتم القبض عليهم من قبل رجال العتال.

زاهي العتال يحرق سيارة سرية و سفينة ويتهمهما بتسريب فيديوهات ابنه لكنهم يردون عليه بأنهم لم يفعلوا ذلك لأن هذه التصرفات ليست من طبعهم.