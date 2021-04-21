أحداث مسلسل "الناجية الوحيدة" الحلقة 9 وتطورات جديدة في حياة وصايف

احداث مسلسل الناجية الوحيدة الحلقة 9 وتطورات جديدة في حياة وصايف. فالفنانة هدى حسين التي تجسد دور وصايف تجد نفسها امام تطورات حيايته جديدة خاصة بعدما استرجعت حادثة ماضية وتذكرت تفاصيل اثناء تناولها الغداء مع عائلة مبارك، وذلك بعدما كانت قد تعرضت لفقدان في الذاكرة في الحريق الذي نجت منه مع بداية الحلقات الأولى، فتابعوا معنا التفاصيل.

احداث مسلسل الناجية الوحيدة الحلقة 9

احداث مسلسل الناجية الوحيدة الحلقة 9 تنطلق بمشهد تناول وصايف الطعام مع عائلة مبارك، وما ان همّت منيرة بتقديم الطعام على سفرة المائدة، حتى تذكرت وصايف في لمحة ماضية ما حصل لعائلتها وشعرت بالتوتر الشديد بعدما كانت قد نسيت جميع الأحداث التي مرت بها وفقدت ذاكرتها.

على الجهة الأخرى، يشعر مبارك بالسعادة بعد الوصاية على وصايف حيث سيتمكن من التمتع بمالها الكثير، اما طلال فلم يستطع بعد التوصل لأي معلومة تؤكد له اذا ما كانت وصايف والدته فعلياً ام لا، وما يزال يبحث عن المعلومات بشأن ذلك.

قصة وأبطال مسلسل الناجية الوحيدة

مسلسل الناجية الوحيدة من تأليف منى النوفلي ويتألف من ٣٠ حلقة يتناول قصة امرأة تخرج حيّة من حادث حريق مروّع يطال منزلها ويموت كل أفراد عائلتها، لتبدأ أحداث العمل التي تقلب حياة البطلة رأساً على عقب، فتدخل صراعات وتعيش أحداثاً مشوّقة تربطها بمن حولها وسط أحكامهم واتهاماتهم.

العمل من بطولة هدى حسين الى جانب محموعة من الممثلين منهم جمال الردهان، لمياء طارق، محمد العلوي، شهاب حاجية، سلوى الجراش، نوف السلطان، أوس الشطي وغيرهم.