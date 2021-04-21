قصي خولي: سعيد بما يحققه مسلسل ”2020” من نجاح جماهيري

عبر الفنان السوري قصي خولي عن سعادته بنجاح مسلسله الرمضاني "٢٠٢٠" الذي يعرض حاليا وتشاركه بطولته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

وقال "قصي" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر":"‏‎الله ولي التوفيق سعيد جدا بما يحققه ‎مسلسل٢٠٢٠ من نجاح جماهيري واسع قد يكون من المبكر الحكم ولكن لا تستطيع إغفال هذه الردود الإيجابية المحبة عند شريحة واسعة من المتابعين لكم منا نحن صناع هذا العمل بكل مفاصله كل المحبة والاحترام".

مسلسل "2020" بطولة نادين نسيب نجيم، الفنان قصي خولي، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم وآخرون ومن إخراج فيليب أسمر، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، لكن توقف تصويره بسبب فيروس كورونا.

وتدور أحداثه حول محاولة نقيب في الجيش تدعى سما البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع رجل عصابات يدعى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء.

وتعاون الثنائي الفني نادين نسيب نجيم وقصي خولي في دراما رمضان عام ٢٠١٩ من خلال مسلسل "خمسة ونص" وشاركهم البطولة الفنانون معتصم النهار، رفيق على أحمد، نعمة بدوي، نوال كمال، وآخرون، تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر.