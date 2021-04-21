تعرف على اسم مولودته عمرو وهبة

كشف الفنان عمرو وهبة ، عن اسم مولودته الجديدة والتى تحمل اسم غالية، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع، حيث دفع بعض متابعيه للتساؤل عن سر اختياره لهذا الاسم.

وقال عمرو وهبة ، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : " الناس اللى بتسألنى ليه اخترت اسم غالية... ياجماعه غالية جاى من الغلو نسبه الى فاتورة المستشفى".

ورزق عمرو وهبة بمولودة جديدة، و نشر عبر حسابه بموقع انستجرام صورة من المستشفي

و علق عمرو وهبة ، علي الصورة قائلا : "الآنسة عشان لسه مش لاقين اسم ، دعواتكم ربنا يبارك فيها و يجعلها ذرية صالحة".

يذكر أن الفنان عمرو وهبة، عبّر عن سعادته لتجسيده شخصية لذيذ في مسلسل "في بيتنا روبوت".

وقال عمرو،: سعيد أن الشخصية نالت إعجاب الجمهور وأنها تركت طابع مميز ، خاصة وأن الشخصية لديها بعض الإفيهات الخاصة بها التي يقوم الجمهور بترديدها عبر السوشيال ميديا.

وتابع عمرو وهبة: "شغال على مسلسل رمضان كتابة وتمثيل.. ومكثف شغل الفترة دي سواء كتابة أو تمثيل في البروفات".

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال، والفنانة ليلى زاهر، وعمرو وهبة، وشيماء سيف، والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبوت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكه بالشركة.