أنغام تحرج أصالة بقسوة مجددًا بعد رفضها الرد على اتصالاتها .. فيديو

أنغام النجمة المصرية حلت ضيفة على حلقة الأمس من برنامج "سوالف رمضانية" الذي يذاع عبر حساب شركة روتانا للصوتيات والمرئيات على تويتر، وعلقت أنغام بشكل غير مباشر على مصالحتها مع النجمة السورية أصالة.

أنغام تعلق بشكل غير مباشر على تجاهلها مكالمات أصالة

وعندما وجه لأنغام سؤال عن مسامحتها لأحد الأشخاص الذي ارتكب خطأ في حقها ثم اعتذر -وهو ما يطبق على ما فعلته أصالة مؤخرًا- فقالت أنغام إن مثل تلك الأمور لا يجب أن تخرج للعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن الاعتذار يكون أفضل وأصدق إذا كان في الخفاء.

أنغام تفضل الاعتذار في الخفاء

وتابعت أنغام: "الأمور دي مش بتاعة واتس آب ولا سوشيال ميديا، الحاجات دي بتبقى بينك وبينك نفسك وبين ربنا، والشخص اللي ممكن يكون حصل خلاف بينكم، الأمور دي الصح أوي فيها انها تكون جوة الإطار الشخصي، ومن هنا تحسي أكتر انها حقيقية وفيها صدق والنوايا حقيقة للمسامحة والتسامح ماتبقاش للعرض ولا الشو".

ولاقت تصريحات أنغام تفاعل كبير من الجمهور الذين اعتبروا أنها تقصد بتصريحاتها الفنانة أصالة التي توجهت لها باعتذار علني على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد خلاف وقطيعة دامت لحوالي عامين، كذلك اعتبروها ردًا على ما صرحت به أصالة مؤخرًا بأنها حاولت التواصل مع أصالة إلا أنها لم ترد عليها.

أصالة تهدد أنغام بطرافة

وكانت أصالة قد كشفت في مداخلة هاتفية لأحد البرامج الإذاعية عن أنها تحاول التواصل مع أنغام بكل الطرق من أجل إنهاء الخلاف بشكل نهائي، إلا أن الأخيرة ترفض الرد عليها، كما هددت أصالة زميلتها بأنها في حالة عدم ردها عليها سوف تأتي لمنزلها بشكل مفاجئ للتفاهم معها.

وقالت أصالة: "دقيت لها 3 مرات ماردتش عليّ، وبعت لها 3 رسائل، برضه ماردتش عليّ، قلت لها في آخر رسالة أنها إن لم ترد على اتصالاتي أو رسائلي فسأذهب إلى منزلها لكي نتفاهم، فهذا نداء لنغومة، ردي على رسائلي"، هو ما اعتبره الجمهور عتابا وتهديد طريف من أصالة لأنغام حتى تنتهي الخلافات تمامًا.