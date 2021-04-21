15 صورة جديدة من كواليس مسلسلات رمضان 2021 .. تارا عماد بفستان الزفاف

نجوم مسلسلات رمضان 2021 يواصلون نشر العديد من اللقطات الجديدة في كواليس أعمالهم، ومن ضمن اللقطات تلك التي تكشف عن أحداث مستقبلية لم تعرض بعد في الحلقات التي تم بثها على مدار الأيام الماضية، على غرار ظهور غادة عبد الرازق بفستان الزفاف في كواليس مسلسل لحم غزال، كذلك ظهور تارة عماد في كواليس مسلسل موسى بفستان الزفاف ايضا.

غادة عبد الرازق تكشف عن زواجها بمسلسل لحم غزال

النجمة غادة عبد الرازق كشفت عن زواجها في مسلسلها "لحم غزال" ضمن كواليس الحلقة العاشرة التي من المقرر عرضها مساء غد يوم الخميس على فضائية mbc مصر.

وظهرت عبد الرزاق مرتدية فستان زفاف فخم بتوقيع المصمم هاني البحيري ونسقت مع اطلالتها تسريحة شعر ملوكية، وحرقت بالتالي احداث الحلقة المقبلة من مسلسلها "لحم غزال".

تارة عماد في كواليس "موسى"

الفنانة تارا عماد بدورها كشفت عن كواليس جديدة ضمن مسلسل "موسى" ونشرت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". مجموعة صور أثناء اهتمام فريق العمل بإطلالتها، وظهرت في احدى اللقطات مرتدية فستان زفاف، وهو المشهد الذي لم تطل به بعد ضمن الحلقات التي تم عرضها، ووعلقت على الصور بالقول :"مقتطفات كواليس مسلسل ملحمة موسى 2021".

بدورها نشرت ايضا سمية الخشاب صورا لها مع محمد رمضان من كواليس العمل.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

هند صبري في كواليس هجمة مرتدة

الفنانة هند صبري شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل "هجمة مرتدة" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت بقصة شعرها الجديدة وبلقطات مرحة.

وعلقت هند صبري على الصور: "دينا أبو زيد، هجمة مرتدة، شكرًا لكم على التفاعل مع المسلسل، صور من أجواء التصوير في صربيا مع الممثل الموهوب نور محمود شخصية رامي".

مسلسل "هجمة مرتدة " بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، عبدالرحمن أبو زهرة، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

زهرة عرفات تداعب الفأر في كواليس مسلسلها

الفنانة الكويتية زهرة عرفات نشرت مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسلها "يجيب الله مطر" حيث بدت فيها احداها وهي تداعب فأر أبيض، وعلقت قائلة :"خطفها ؟ اليوم تعرفون وتعرفون سالفة الفار.

المسلسل يدور حول شخصية الأب "نوح" لحظة خروجه من السجن، بعد قضاء 20 عاماً، فترة عقوبته بتهمة قتل واختلاس أموال، لكنه يفاجأ بمعاملة زوجته (نجمة) وأبنائه واستيلاءهم على أمواله التي يحاول استعادتها بطريقة لا تخطر على بال أحد. ويشارك في العمل الفنانون: زهرة عرفات، أحمد السلمان، يعقوب عبدالله، شهد الياسين، ميس قمر، عبدالله الطراروة، مرام البلوشي.

رانيا فريد شوقي في كواليس ولاد نادس

الفنانة رانيا فريد شوقي شاركت جمهورها بمقطع فيديو بصحبة الفنان أحمد وفيق من كواليس مسلسل "ولاد ناس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر أحمد وفيق في الفيديو وهو يقول :"لايف من موقع التصوير يحيى وإيمان، وراكبين الحنطور الكهربائي ورايحين لأولادنا في النادي"، مضيفا :""مبروك يا رانيا على المسلسل، وردت رانيا :"مبروك يا أحمد باشا والله أنا مبسوطة إني بشتغل معاك".

مسلسل "ولاد ناس" بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، ناصر سيف ، صفاء الطوخي ، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي ، أحمد صيام ، ندى عادل، محمد عز ، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني ، طارق عبد الحليم، سيناريو وحوار وإخراج هانى كمال.

رانيا محمود ياسين في مسلسل الطاووس

الفنانة رانيا محمود ياسين نشرت من جهتها صورة من كواليس مسلسل الطاووس، عبر حسابها على انستجرام، وظهرت في الصورة بإطلالة أنيقة وعلقت: "#الطاووس #ليلي_نصار".

مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.