صور ترصد كيف ظهر نجوم مسلسلات رمضان 2021 بتشابه كبير مع أبرز مشاهير العالم

شهدت الأعمال الفنية التي يتم عرضها حاليًا ضمن موسم رمضان 2021، إعجاب الجمهور بعدد من نجوم بعض تلك الأعمال المعروضة، لكنهم أيضًا شبهوا ظهورهم وملامحهم ببعض من المشاهير والنجوم العالميين، وهو ما تسبب في تصدر اسم هؤلاء النجوم للترند، وفي مقدمتهم النجم أحمد مكي.

أحمد مكي وفان ديزل

أحمد مكي الذي يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"، استطاع تحقيق نجاحًا كبيرًا بأدائه لدور ضابط الشرطة يوسف، الذي يساهم في محاربة الإرهاب، وبمجرد ظهور أحمد مكي في الدعاية الخاصة بالعمل الدرامي، شبّه الجمهور ملامحه، بملامح النجم العالمي فان ديزل، وعبر البعض عن مدى اندهاشهم لتشابه الملامح بينهما، والذي كاد يكون متطابقًا.

كما تداول الجمهور صورة مصممة بالفوتوشوب لأحمد مكي وفان ديزل وهما مرتديان نفس الملابس وينظران إلى الأمام بنظرات متشابهة، ولاقت انتشارا سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حياة الفهد والملكة إليزابيث الثانية

مسلسل "مارغريت" منذ أن بدأ عرضه في الموسم الرمضاني، ونال اهتمام الجمهور بسبب الشخصية الجديدة التي تقدمها النجمة الكويتية حياة الفهد في العمل، إضافة أيضًا إلى طريقة اختيار ملابسها التي شبهها الجمهور بطريقة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في انتقاء ملابسها أيضًا.

وبجانب إشادة الجمهور بأداء حياة الفهد وأجواء المسلسل بشكل عام، تفاعل الجمهور أيضًا مع طريقة تنسيق ملابس النجمة الكويتية التي تشبه كثيرًا ما ترتديه الملكة إليزابيث الثانية في حياتها الخاصة أو المناسبات الهامة، حيث أكدت بالفعل حياة الفهد أنها استوحت طريقة ملابسها في العمل، من ملكة بريطانيا، وبالرغم من أن شكل الشخصية التي تقدمها حياة الفهد في العمل متشابهة مع ملكة بريطانيا، إلا أن أداء النجمة الكويتية جاء مختلفًا تمامًا، حيث أن الأداء لا علاقة له بملكة بريطانيا ولكن الأمر مقتصر فقط على طريقة ارتداء الملابس والاكسسوارات المستوحاه منها، والمناسبة تمامًا لشخصية "مارغريت" في العمل والمواقف التي تمر بها.

عابد فهد وآل باتشينو

الفنان السوري عابد فهد أيضًا كان محمل اهتمام الجمهور منذ بدء الترويج لمسلسله الجديد "350 جرام" حيث ظهر في المسلسل بملامح متشابهة تمامًا مع النجم العالمي آل باتشينو خاصة في فيلم "The Godfather" الشهير.

إلا أن عابد فهد حرص على التعليق على الأمر وقال في تصريحات سابقة أنه يكن كل الحب والاحترام لكل الشخصيات التي شبهه الجمهور بها معبراً عن ذلك بالقول: "الله بيخلق من الشبه أربعين"، موضحًا أن شخصيته في العمل بعيدة تمامًا عن أي شخصية معروفة، لكن الجمهور مازال مصرًا على أن ملامحه وطريقة أدائه وملابسه والاكسسوارات التي يستخدمها، متشابهة مع النجم العالمي.

أمير كرارة وراسل كرو

الفنان أمير كرارة بجانب مشاركته في موسم دراما رمضان بمسلسل "نسل الأغراب"، فإنه أيضًا قدم أحد الإعلانات الدعائية لصالح أحد شركات المحمول، مع النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وخلال الإعلان قدم عدة مشاهد متنوعة، ظهر فيها وهو يقلد بعض النجوم العالميين، في أعمالهم الشهيرة.

لكن أكثر الشخصيات التي اعتبرها الجمهور متشابهة تمامًا مع أحد النجوم العالميين، كانت عند تقليده لمشهد راسل كرو في الفيلم الشهير "Gladiator"، فظهر بملابس حربية متشابهة مع شخصية راسل كرو في الفيلم، كما قلده في طريقة صراخه في أحد المشاهد.