محمد هنيدي ضحية الحلقة 9 من برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 9، وقع بها محمد هنيدي ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة التاسعة من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض محمد هنيدي لمقلب مرعب في البرنامج.

محمد هنيدي في الحلقة التاسعة من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع الفنان محمد هنيدي ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة التاسعة من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان، واستقبل رامز جلال محمد هنيدي بمقدمة ساخرة توعده بها بتنفيذ مقلب مرعب، ولجأ إلى حيلة للإيقاع بمحمد هنيدي عن طريق الاعتماد على المذيعة سارة مراد وحسن العسيري لإجراء حوار وهمي معه وإقناعه بالمشاركة في موسم الرياض.

ويواجه محمد هنيدي تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعها رامز جلال منها ودخل هنيدي في نوبة صراخ ورعب بسبب المقلب الأخير في البرنامج.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.