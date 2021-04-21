حلا شيحة توبخ متابعًا وتعلق لأول مرة على فشل زيجات معز مسعود السابقة

حلا شيحة النجمة المصرية بعد اختفائها لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعي عقب زواجها من المنتج والداعية الإسلامية معز مسعود، عادت مجددًا إلى التفاعل مع الجمهور والتدوين عبر حسابها على انستجرام، ونشر العديد من الصور والفيديوهات.

حلا شيحة تتعرض للمضايقة على السوشيال ميديا بسبب زوجها

حلا شيحة نشرت مؤخرًا مقطع فيديو التقطته للبحر وأرفقته بمقطع موسيقي، وعلقت قائلة: "الله الجميل وحده الذي يملك خفايا قلوبنا وما يدور في أعماق صدورنا وحقيقة مشاعرنا وأسرار مخاوفنا فهو الأول ليس قبله شئ وهو الآخر ليس بعده شئ.. الكون كله بكل جماله وأسراره وكواكبه التي لا تُعد ولا تُحصى لا يصف واحد بالمئة من جمالك يارب وقدرتك وقوتك وجلالك، نجلس في بقعة واحدة نتأمل فتهدأ نفوسنا فما بال لو رأيناك".

وتفاعل عدد كبير من محبي حلا شيحة مع الفيديو الذي نشرته عبر انستجرام، لكنها تلقت بعض المضايقات من أحد المتابعين، الذي علق وقال لها: "ناوية تصيري داعية متل زوجك يلي عم يتزوج ويطلق كل شوي؟"، إلا أن حلا قررت الرد بشكل حاسم وغاضب على هذا المتابع وتوبيخه.

حلا شيحة تعلق لأول مرة على فشل زيجات معز مسعود السابقة

حلا شيحة قررت التعليق على زيجات زوجها السابقة والتي لم تكتمل وانتهت بالطلاق في كل مرة، وقالت ردًا على المتابع: "ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب"، ويعتبر هذا هو التعليق الأول من حلا على فشل زيجات زوجها السابقة، والتي كان آخرها زواجه من الفنانة شيري عادل، والذي لم يستمر طويلا وأعلنا انفصالهما، لكنهما حرصا على إظهار صداقتهما بعد الطلاق وظهرا ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

معز مسعود وحلا شيحة وأبنائهما

ويحرص معز مسعود وزوجته الفنانة حلا شيحة مشاركة الجمهور بأبرز لحظاتهما مع أبناء كل منهما، وذلك منذ أن تزوجا في شهر فبراير الماضي، ونشر معز مؤخرًا صورة عائلية له مع زوجته وأبنائهما خلال تواجدهم في أحد الأماكن العامة وعلق عليها قائلًا: "مع حبايب القلب ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا"، ونالت الصور اهتماما كبيرا من قبل الجمهور الذي أعاد نشرها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدا الأبناء الستة في حالة انسجام وظهرت ابنة حلا شيحة الكبرى بجمال لافت حيث تشبه والدتها.

وكان الثنائي قد فرض كل منهما حالة من السرية على حفل عقد قرانهما، لكنهما قررا بعدها نشر العديد من الصور من الحفل الذي اقتصر على حضور أسرة كل منهما، ووجهت حلا شيحة رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت: "لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".