الكاتب سعيد الراشدي يكشف «آثار وأسرار صحراء الربع الخالي»

صلالة – العمانية: عظمة صحراء الربع الخالي وأهميتها الاقتصادية والجغرافية، تحتم على أبنائها ومحبيها الكتابة عنها وهي منطقة تستحق كل الاهتمام من قبل المهتمين والمتخصصين، لما لها من مقومات اقتصادية وعلمية فضلًا عن طبيعتها الجغرافية وتضاريسها الفريدة التي تجذب المغامرين والمستكشفين والباحثين عن المتعة السياحية والاستجمام، خاصة في فصل الشتاء حيث تعد منطقة جذب سياحي بامتياز.

وجاء كتاب (آثار وأسرار صحراء الربع الخالي) للكاتب سعيد بن سالم الراشدي للتبحر في هذه الصحراء بالصورة والكلمة والحدث من خلال ثمانية محاور، حيث شمل الفصل الأول التاريخ والسكان والخصائص المجتمعية ومنها مسميات أجزاء صحراء الربع الخالي وتاريخها وأصولها وعلاقتها بالأودية المنحدرة من جبال ظفار مثل رملة الملحيت ورملة مقشن، إلى جانب بعض الأجزاء في عمق الصحراء، مثل رملة غنيم ورملة الدكاكة، وكذلك النمط السكاني لهذه الصحراء، وأهميتها التاريخية والتجارية حيث كانت منطقة عبور للقوافل القادمة من محافظة ظفار تنقل معها بعض البضائع من أهمها اللبان إلى أجزاء الجزيرة العربية، إضافة إلى المكتشفات التي وجدت في مناطق وسط وأطراف الصحراء، مثل نيابة الحشمان وخور بن حمودة، مما يدل على جذورها التاريخية الضاربة في الأعماق.

واحتوى الفصل الثاني على الجغرافيا والمناخ والتضاريس والموارد المائية، وكذلك مسميات بعض تضاريس الكثبان المتعارف عليها محليًّا كأسماء الكثبان الرملية الدارجة لدى سكان الربع الخالي، مثل اسم العروق وهي كثبان طولية عالية الارتفاع يصل طولها إلى عشرات الكيلو مترات، وأسماء القعائد وهي كثبان مخروطية أو نجمية يصل ارتفاعها إلى مئات الأمتار.

وتطرق الكتاب في الفصلين الثالث والرابع إلى الملبوسات والحلي والمجوهرات ووسائل حفظ المياه والوسائل العامة والطعام والمنسوجات والاحتياجات الأخرى، إضافة إلى أنواع الأسلحة بما فيها البنادق والخناجر وأدواتها، التي يستخدمها سكان الصحراء. ولأهمية الإبل والحياة الفطرية في هذه الصحراء شمل الفصلان الخامس والسادس الحياة الفطرية التي كانت تزخر بها صحراء الربع الخالي، والتي انقرض الكثير منها في الوقت الحاضر بسبب الصيد الجائر خاصة المها التي انقرضت تمامًا، وكذلك غزال الريم الأبيض الذي أصبح نادر الوجود، ولم يغفل الكاتب عن النباتات المهمة في تلك الصحراء ومنها شجرة العبلة وشجرة الزهرة التي تحبها الإبل وهي أهم الحيوانات بالنسبة لسكان البادية، حيث تضمن الفصل الخامس أهمية الإبل ومزاياها وأنواعها وألوانها ومدى تعلق أبناء الربع الخالي بها.