فيديو نهى نبيل تبكي وتكشف تفاصيل المقطع المسرب من منزلها :"تعرضت للخيانة"

الفاشينيستا نهى نبيل حلت ضيفة على برنامج "علي ونجم" المعروض على التلفزيون الكويتي، والذي يقدمه الإعلامي علي نجم، وتحدثت نهى نبيل عن الموقف الذي تعرضت له بعدما تم تسريب فيديو وهي توبخ ابنها داخل منزلها.

نهى نبيل: "تعرضت للخيانة من أشخاص أعيش معهم"

نهى نبيل أكدت في تصريحاتها لبرنامج "علي ونجم" أنها تعرضت للخيانة من قبل أشخاص من داخل منزلها الذين قاموا بتسريب الفيديو، والذي ظهرت فيه وهي توبخ ابنها، ورفضت الفاشينيستا الكويتية الكشف عن من قام بهذه الخيانة، لكن أوضحت أن هناك بعض الكلمات التي أضيفت للفيديو من أجل أن يظهر بهذا الشكل فقالت نهى نبيل: "الفيديو صور من كاميرات المنزل وتعرضت للخيانة، وقد رفع البعض قضايا على شخصي بسبب الألفاظ التي كانت في الفيديو، لكن أنا اقول أن المحكمة قامت بتحليله وثبت تركيب بعض الكلمات التي استمع لها البعض، والخيانة التي تعرضت لها دوت الخليج من اشخاص أعيش معهم ولا استطيع أن أقول أكثر من ذلك".

نهى نبيل تهاجم وسائل التواصل الاجتماعي: "تعرضت للتشهير أنا وابني"

نهى نبيل أشارت باكية إلى حجم الألم الذي تعرضت له بسبب الفيديو حيث أكدت أنها لا توبخ ابنها أمام المقربين منها، وكان انتشار الفيديو مؤلم بالنسبة لها خصوصا أن نجلها قد تعرض للتشهير بسبب ما حدث فقالت: "إنسان في بيته وهناك خصوصية، ما تألمت بسببه هو ابني الذي لا أهاجمه حتى أمام أختى، لكن ابني تم التشهير به بهذا الشكل والعالم كله يراني وأنا افعل ذلك بالإضافة إلى الكلمات غير الحقيقية التي تم إضافتها إلى الفيديو، حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما يؤلم، أما غير ذلك فلا اهتم".

نهى نبيل عبرت عن حالة الألم التي تعيشها وهاجمت وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في انتشار الفيديو، وأكدت أن نجلها بسبب الفيديو لم يكن قادرا على الذهب إلى المدرسة نتيجة ما حدث فقالت: "لكن أنا ضعيفة أمام عائلتي وهذا ابني البكر وكان غير قادر على الذهاب إلى المدرسة بسبب ما حدث، واعتبر ما حدث أكبر جرح تعرضت له في حياتي، ما في رحمة من الناس".

تفاصيل الفيديو المسرب من داخل منزل نهى نبيل

نهى نبيل قد انتشر فيديو لها وهي توبخ نجلها داخل منزلها، وقد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل واسع واتهمها البعض بعدم التعامل مع ابنائها بالسلوك الذي يليق، لكن الفاشينيستا نهى نبيل أوضحت أن القضاء الكويتي قد انصفها وأكدت أن بعض الكلمات التي تداولها في الفيديو قد تم تركيبها وغير حقيقية.