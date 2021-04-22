ريم البارودي تكشف كواليس خلافها مع ريهام سعيد في "العرافة":"بتحسد على مالي وجمالي وشهرتي"

ريم البارودي حلت ضيفة على حلقة اليوم من برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وكشفت عدة أسرار من حياتها الخاصة والفنية في تصريحاتها بالبرنامج.

تصريحات ريم البارودي في برنامج "العرافة"

وقالت الفنانة ريم البارودي في تصريحاتها ببرنامج "العرافة" على قناة "المحور" إن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، مضيفة:"خلال العام الماضي في ناس وقعت من حياتي بشكل كبير، في المجال الفني وغيره لنا زملاء لكنهم ليسوا أصدقاء وكانوا عاملين نفسهم بيحبونا أوي وفجأة العلاقات انقطعت "، وتابعت ريم البارودي:" قاطعت ناس كتير ووجودهم كان خطأ في حياتي وكانوا عاملين زحمة على الفاضي، وامي كانت بتقولي خدي بالك من الناس عشان الحقد والحسد.. وأنا اتحسد على مالي وجمالي وشهرتي ".

ريم البارودي تكشف كواليس خلافها مع ريهام سعيد

وكشفت ريم البارودي في تصريحاتها كواليس خلافاتها مع المذيعة ريهام سعيد، وقالت إن هناك اختلافات كثيرة بينهما ولا تتشابهان، لذلك وقعت بينهما العديد من الخلافات ولكنها كانت بعيدة عن السوشيال ميديا، إلى ان تطورت الأمور بينهما بسبب أحد الأشخاص المقربين من ريهام سعيد والذي على عدواة معها، ووصلت الخلافات إلى رفع ريهام سعيد قضية عليها بتهمة الازعاج.

وابدت ريم البارودي استغرابها من تصعيد ريهام سعيد للخلافات إلى المحكمة، وأشارت إلى انها لم تتحدث عن الأمر من قبل أو تكشف عن القضية المرفوعة عليها منها، واعتذرت للفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بسبب حديثها عن القضية لانه نصحها بعدم الحديث عنها، وقالت إن القضية حفظت وانتهت ولكن ريهام سعيد تجهز لقضية أخرى لها في الفترة المقبلة.

ريهام سعيد تعلن ارتباطها في برنامج "العرافة"

وتحدثت الفنانة ريم البارودي عن حياتها العاطفية في برنامج "العرافة" وقالت إنها تعيش قصة حب في الفترة الحالية، ورفضت التعليق على خبر خطوبة أحمد سعد وقالت إن الأمر أصبح لا يخصها ولا علاقة لها به تماماً، وأشارت إلى إنها لا تستطيع التحكم في مشاعرها وغضبها وهو ما جعلها تخسر كثيراً.