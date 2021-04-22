معركة طاحنة في مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 9

في الحلقة 9 من مسلسل "نسل الأغراب"، غفران ورجاله يهجمون بالأسلحة على عساف الغريب وعلى غجر زلط، ومعركة كبيرة تحدث بين غفران وعساف وفي وسط المعركة يصاب سليم ابن غفران فيأمر الأخير رجاله بالعودة إلى السرايا.

معركة الأغراب بدون فائز

علي الغريب ضابط المباحث يذهب برجاله إلى أرض الغجر مكان المعركة ولكن بكري ينفي حدوث أى معارك، فيذهب علي الغريب إلى غفران.

غفران يبعث بمجموعة من الرجال ليعترفوا بأنهم هم من قاموا بالهجوم على عساف وعلى الغجر ليبعدوا التهمة عن غفران.

عساف يطلب لقاء غفران

والدة جليلة تقول لغفران أن جليلة في موقف صعب لأنها تحبه لكنها في نفس الوقت لم تنس عساف، وحسيب العمدة شقيق عساف يطلب من غفران أن يسامح جليلة.

في نهاية الحلقة 9، نميري يحذر عساف من بكري وعساف يتصل غفران الغريب ويطلب منه اللقاء فورا.

المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد السقا ومي عمر، وأحمد داش، وأحمد مالك وتأليف وإخراج محمد سامي .