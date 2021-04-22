أحداث مؤثرة في مسلسل "الاختيار2" الحلقة 9

ايهاب المصري الخميس,22 نيسان (أبريل) 2021 - 00:44
في الحلقة 9 من مسلسل "الاختيار2" ، استشهاد الضابط محمد مبروك على أيدي العناصر الإرهابية بعد خيانة من ضابط المرور محمد عويس.
استشهاد الضابط محمد مبروك
ضابط المرور محمد عويس المتواطيء مع المتطرفين، يقوم بعمل كمين للضابط محمد مبروك الذي يستعد للشهادة في قضية التخابر، حيث قررت الجماعة اغتياله قبل أن يدلي بشهادته.
عناصر الجماعة الذين يراقبون محمد مبروك لمعرفة خط سيره وعلى الرغم من رؤيتهم له وهو يصلي إلا أنهم يقررون إغتياله وبالفعل ينفذون عمليتهم وهو في طريقه للقاء عويس.
زكريا يشك في خيرت
ضابط الأمن الوطني زكريا يونس وفي إحدى المحاضرات التي يلقيها، يشك في الضابط خيرت بسبب ردوده المتطرفة في المحاضرة.
المسلسل بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأسماء أبو اليزيد وإخراج بيتر ميمي .
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