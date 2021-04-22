ياسمين رئيس حديث الجمهور وحبس دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 10

مصطفى شعبان "سفينة" وعمرو سعد "سرية" يواجهان في الحلقة 10 من مسلسل "ملوك الجدعنة" خطة "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل للانتقام منهما، وذلك بعدما يقوم بحرق سيارتهما، وتتحول أسرة سفينة وسرية لضحايا له.

زاهي العتال يحبس سفينة وسرية في الحلقة 10 من "ملوك الجدعنة"

عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" بعدما يقوم بحرق سيارة سفينة وسرية يوجه رجاله السلاح ضدهما، ويؤكد لهما أنه لن يقتل أحد منهما بل يخطط من أجل جعلهما في مواقف صعبة في الفترة القادمة وأنهما سوف يندمان على كل ما حدث معه وتحديدا انه يتهم كل من "سفينة" مصطفى شعبان وعمرو سعد "سرية" بأنهما السبب في فضح ابنه من خلال نشر الفيديوهات الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي ويقوم بحبسهما في أحد الأماكن.

شقيق سرية يعود للقاء "أم بسنت" من جديد والتي تقنعه بتوزيع بعض الممنوعات وذلك مقابل مبلغ مالي من أجل مساعدة شقيقه، وتؤكد له أنه هناك شخص سوف يأتي من أجل أخذ البضاعة منه ويقبل شقيق سرية ويأخذ الأموال وكذلك البضاعة إلى عربة والدته "عطية".

نجاح خطة زاهي العتال في الانتقام من سفينة وسرية

رانيا يوسف "نجلا" تؤكد لـ"عطية" دلال عبدالعزيز أنها تفكر في العودة من جديد لطليقها "ناصر" أحمد كشك لكن عطية ترفض فكرتها وتذكرها بما حدث لها في الماضي، بينما يقوم "عنتر" وليد فواز بالاعتداء على شقيق سرية ويطلب منه أن يسدد الأموال التي على شقيقه وزميله سفينة، وتدخل عطية للدفاع عن نجلها كما يقوم "سيد" محمد التاجي بوقف ما يفعله عنتر ويؤكد له أن سوف يضمن سرية وسفينة.

وتدخل قوات الشرطة إلى الحارة وتلقي القبض على عطية حيث يحتفظ نجلها بالمواد الممنوعة داخل العربة التي تعمل عليهافي وقت يشعر ابنها بالندم بما تسبب فيه لوالدته، كما تقوم الشرطة بالقبض على "سيف العتال" بتهمة الاختطاف والتحرش، لكن "زاهي العتال" يتحدى الشرطة التي تفرض في النهاية الحراسة على نجله في المستشفى.

ياسمين رئيس تساند دلال عبدالعزيز بعد سجنها

ياسمين رئيس "فاتن" أصبح دورها حديث الجمهور، حيث تصدرت التريند، وتقوم في الحلقة 10 من مسلسل "ملوك الجدعنة" بدور مهم بعد القبض على "عطية" دلال عبدالعزيز بتهمة التجارة في المواد الممنوعة في الوقت الذي يغيب فيه "سرية"، حيث تأتي بمحامي لـ"عطية" وتعدها بحل المشكلة، وكانت ياسمين رئيس واجهت في الحلقة 10 انتقادات من شقيقتها بسبب مساندتها المستمرة لـ"سرية" وأسرته.

سفينة وسرية يكتشفان ما حدث لعطية وحبيبة

تذهب مجموعة من النساء إلى منزل "نجلا" رانيا يوسف شقيقة "سفينة" مصطفى شعبان ويقمن بالاعتداء عليها وعلى ابنتها "حبيبة" التي تنقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، بينما يعود كل من سفينة وسرية إلى الحارة ويكتشفان ما حدث، ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة".