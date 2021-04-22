مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 9.. مواجهة بين غزل وزوجة الخديوي

مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 9، ياسمين عبدالغزيز "غزل" في الحلقة 9 من مسلسل "اللي مالوش كبير" تقرر العودة من جديد إلى "عابد تيمور" خالد الصاوي بعدما يهدد أسرتها بأنه سوف ينتقم منهم في حال عدم عودة غزل إليه، بينما تكشف زوجة الخديوي تفاصيل علاقته بغزل.

عابد تيمور يهدد أسرة غزل بالطرد من أملاكه

خالد الصاوي "عابد تيمور" يذهب إلى عائلة "غزل" ياسمين عبدالعزيز ويصدمهم بقراره حيث يؤكد لهم أن لديهم فقط ساعات من أجل إعادة غزل من جديد إلى منزله وإلا سوف يقوم بطردهم من العمارة التي يسكنون فيها والتي تعد أحد أملاكه، ويسعى "عبده" فتوح أحمد والد غزل لاحتواء الموقف ويؤكد له أنه سوف يسعى للوصول إليها، ويخبره عابد أن غزل تتواجد في هذه اللحظة مع صديقتها "نادين" دنيا عبدالعزيز وهم قادرين على الاتصال بها ومعرفة تفاصيل المكان الذي تتواجد فيه وإقناعها بالعودة إلى منزل زوجها وإنهاء الأزمة وإلا سوف يقضي على مستقبل أسرتها بالكامل.

أسرة غزل تخطط إلى الإيقاع بها ومحاولة إقناعها بالعودة لعابد من خلال استغلال ابناء أشقائها وحديثهم عن التغيرات التي سوف تحدث في حياتهم عقب انتقام عابد تيمور منهم، وتؤكد غزل لنادين أنها سوف تتحدث مع الخديوي عن تفاصيل ما حدث من أجل أن تعود من جديد إلى عابد، وتخبرها بأن تؤكد للجميع عودتها.

غزل تقرر العودة إلى عابد تيمور

خالد سرحان "رفعت" يتواصل مرة أخرى مع زوجة "الخديوي" أحمد العوضي وتطلب منه أن يقوم بإيصالها إلى المزرعة التي يتواجد فيها الخديوي وغزل من أجل اكتشاف أمرهما ويوافق رفعت على مساعدتها، بينما تحاول "غزل" اقناع "الخديوي" بضرورة عودتها من جديد إلى عابد بعدما قام بتهديد أهلها لكنه يؤكد أنه سوف يرسل رجاله إلى منزلهم من أجل حمايتهم، وأنه سوف يذهب إلى عابد ويواجهه ويطلب منه أن يطلق غزل ويؤكد لها أنه يخشي عليها من مواجهة عابد بمفردها، بينما يقوم الخديوي بزيارة والد زوجته الأولى ويكشف له عن مواقفها معه والشك الذي بات يسيطر عليها.

زوجة الخديوي تلتقي بغزل لأول مرة

زوجة الخديوي "قدرية" دينا فؤاد تصل إلى المزرعة عن طريق رفعت وتصدم بوجوده مع غزل وتطلب منه الكشف عن سبب وجودها في مزرعته، يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.