مسلسل "أمينة حاف" في الحلقة 10، شهدت عدة أحداث مشوقة وطريفة أيضاً، وذلك بعد رد فعل أمينة غير المتوقع على وفاة زوجها حسن.

أحداث مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 10

وشهدت الحلقة العاشرة أحداث مشوقة وطريفة، إذ فوجئت والدة أمينة بزيارتها في منزلها وتخبرها أن طليقها حسن توفى، ولكنها تخبرها بالأمر وهي تحتفل وفي قمة سعادتها، وتوبخها والدتها بسبب طريقتها ورد فعلها غير المتوقع، ولكنها تتعامل مع الأمر بطرافة وتقول إنها ستواصل احتفالها وسترقص في حفل الزفاف ولن تتأثر بوفاته.

مسلسل "أمينة حاف"

وتتغير حياة أمينة حاف بعد وفاة زوجها وتنتقل للعيش في مسكن جديد، وتخبر ابنتها بوفاة والدها، وأصبح لديها الكثير من الأموال بعد وفاته، وشهدت الحلقات السابقة من المسلسل، أبرزها إعطاء امينة "الهام الفضالة" زوجها حقيبة بداخلها الاموال التي يريدها، واعترض على كمية هذه الاموال وطلب منها المزيد، فوافقت على اعطائه المزيد باليوم التالي فسلمته حقيبة ثانية.

وما إن همّ بصعود السيارة حتى انفجرت ليتبين على ما يبدو بأنها كانت تضع له قنبلة بداخل الحقيبة وليس مالاً، وبهذا تكون أمينة قد تخلصت من هذا الكابوس الذي كان يلاحقها حيث كان يسبب لها المشاكل، وعلى الجانب الآخر يُحضر فارس زوجته الثالثة للبيت، فتشتعل النيران في قلب شمايل ولم تستطع تحمل غيرتها والوضع الجديد لتبدأ الحرب الباردة بين الضراير.

تفاصيل مسلسل "امينة حاف"

قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة مستفزة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.