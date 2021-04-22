حمادة هلال يواجه اتهامات بالقتل في الحلقة 10 من مسلسل "المداح"

مسلسل "المداح" الحلقة 10.. حمادة هلال "صابر" يتحدث مع والده عن المخاوف التي يعيشها في الحلقة 10 من مسلسل "المداح"، كما تخبره "منال" دنيا عبدالعزيز بأنها تعرف حقيقة أنه قاتل والدها.

دنيا عبدالعزيز تتهم حمادة هلال بقتل والدها

حمادة هلال "صابر" يلتقي بالشيخ "مصباح" محمد الصاوي في مكتب "سمير" محسن منصور، ويلمح الشيخ مصباح لصابر لجريمة القتل التي ارتكبها ويؤكد له علمه بأنه لم يكن يقصد ما حدث، ويطلب سمير معرفة تفاصيل ما يحدث لكنه الشيخ مصباح يرفض أن يوضح ما يقصده، خالد سرحان "حسن" يخرج من السجن ويعود إلى منزله ويؤكد لأخيه "عز" هادي خفاجة بأنه سوف يواجه "زين" محمد عز، ويذهب صابر إلى منزل "رحاب" نسرين طافش من أجل تقديم واجب العزاء لها، لكنه يلتقي بـ"منال" دنيا عبدالعزيز التي تواجهه وتؤكد له معرفتها بأنه القاتل الحقيقي لوالدها، وتطلب منال منه أن لا يرتبط بشقيقتها لكونها دوت الخليج الأخرى تحبه.

نسرين طافش تشك في حمادة هلال بسبب تهربه منها

يلتقي حسن بشقيقه صابر ويشكره على كل ما قدمه له، بينما تبدأ التحقيقات في جريمة القتل التي وقعت، وتتصل رحاب بصابر وتؤكد له أنه يحاول الهروب منها لكنه ينفي ذلك، بينما يذهب حسن إلى زين ويقوم بالاعتداء عليه، لكن شقيقه "عز" يمنعه ويعتذر لزين عن ما حدث، بينما يلوم حسن شقيقه بسبب موقفه السلبي، وتذهب رحاب إلى منزل صابر من أجل لقائه ويسعى لتفسير غيابه المستمر وعدم اتصاله بها أو الرد عليها، بينما يتصل سمير بصابر ويطلب منه اللقاء من أجل تنفيذ خدمة جديدة، وذلك مقابل أنه قام بمساعدة شقيقه حسن ومنع سجنه بعدما كان مهدد بالاعدام.

صابر يكشف لوالده عن الحلم المخيف الذي يشاهده

صابر يوضح لوالده "سلام" أحمد بدير عن الحلم الذي يشاهده بشكل مستمر والذي تسبب في خوفه، مسلسل "المداح" من بطولة الفنان حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد من النجوم الآخرين، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. ويعرض مسلسل "المداح" يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما، ولاقت الحلقات الأولى ردود أفعال إيجابية كبيرة منذ بدء عرضها.