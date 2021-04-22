مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 9.. بداية قصة حب بين صافي وسما

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 9، شهدت عدة أحداث ساخنة ومشوقة، بعد انتقال "حياة" نادين نجيم للعيش مع أسرة "صافي" قصي خولي بسبب خوفها من شقيقها.

مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 9

وشهدت الحلقة 9 من مسلسل "2020" أحداث مشوقة وساخنة، وعلى رأسها إخبار حياة لصافي إن سلطان هو سبب كل المشكلات التي واجهته في الفترة الأخيرة وهو سبب الحريق في الحارة، وطالبته بالحذر منه، وطلبت منه والدته عدم افتعال المشكلات او التعدي عليه ولكنه يخالف رأيها ويذهب ويضرب سلطان بالشارع أمام الجميع ويهدده.

أحداث مسلسل "عشرين عشرين"

ويعرض صافي على حياة أن تنتقل للعيش معهم في المنزل من أجل حمايتها من شقيقها الذي يبحث عنها، ويقابل صافي شقيق حياة والذي يعرض عليه ان يعطيه شقيقته ولكن صافي يرفض، ويعرض عليه مبلغ من المال مقابل أن يترك أخته، قبل أن يهدده ويؤكد له انه لن يترك له أخته حياة إلا على جثته، ويعود إلى المنزل للتحدث مع حياة.

مسلسل "عشرين عشرين"

وتشهد الحلقة التاسعة من مسلسل "2020" ظهور بوادر علاقة عاطفية بين صافي وحياة، وذلك بعدما كشفت نظرات صافي لها في المنزل بعدما رآها وهي تؤدي الأعمال المنزلية بانه يحمل لها مشاعر خاصة، وهو ما شوق الجمهور لمتابعة ثنائيتهما في الحلقات المقبلة، وحول قدرة حياة في التحكم في مشاعرها حتى لا يفسد مخططها بالايقاع بصافي والانتقام لشقيقها الذي جسد دوره رامي عياش.

ويذكر أن قصة مسلسل عشرين عشرين تدور حول الثأر والعدالة والحب، فتجسد نادين نجيم دور رقيب في قوى الأمن الداخلي، وتقرر إكمال مسيرة شقيقها "جبران" (رامي عياش) الذي يقُتل على أيدي عصابة تتاجر في المخدرات، في حين أن قصي هو العقل الإجرامي المدبّر لتلك العصابة، والعمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر ومن توقيع المخرج فيليب أسمر وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، كارمن لبّس، فادي ابراهيم، حسين مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين الدين، ماريتا الحلاني وغيرهم كما يطلّ النجم رامي عياش كضيف على العمل.