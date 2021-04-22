حنان ترك تكشف حقيقة عودها إلى التمثيل بعد 8 سنوات على اعتزالها

ردت الفنانة حنان ترك، على شائعات عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد 8 سنوات على اعتزالها الفن.

وتداول حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ خلال الساعات الماضية شائعة عودة الفنانة المصرية إلى التمثيل.

ونفت حنان ترك تماما صحة المعلومات المنشورة على الحساب الوهمي، لتحسم بذلك الجدل السائد على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الفنانة المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، إنها تقدمت ببلاغ لإدارة فيسبوك لوقف الحساب الوهمي الذي روج لتلك الشائعة.

وقالت ”إن شاء الله عند توثيق صفحتي على الفيسبوك سيعرف الجميع بالصفحة، وتعاملي الآن سيكون من خلال صفحتي الموثقة على تويتر وإنستغرام والرجاء من الجميع عدم الانسياق وراء الصفحات المزورة المدعية انها تخصني“.

وكانت أنباء ترددت حول عودة الفنانة حنان ترك إلى التمثيل مجددا بعد 8 سنوات من الاعتزال بعد عرض عدد من السيناريوهات عليها.