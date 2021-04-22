مسلسل "ضل راجل" الحلقة 10 شهد ابنة ياسر جلال تعود للمنزل

في الحلقة 10 من مسلسل "ضل راجل"، جلال يحاول أن يعرف من ابنته شهد التي خرجت من المستشفى وعادت للمنزل، هوية المعتدي عليها لكنها ترفض إخباره بسبب خوفها على أسرتها من نفوذ سليم.

سليم يضلل جلال

مشاجرة قوية تحدث بين غادة و جلال الأب المكلوم الذي كان ينتظرها أمام باب منزلها بعد أن عرف من نادين أن غادة دوت الخليج الوسيط بين شهد والشاب المعتدي عليها.

سليم المعتدي على شهد والذي كان بصحبة غادة، يهديء جلال ويطلب منه الجلوس في مكان ما ويقنعه كاذبا أن الشاب المعتدي على شهد ليست له أى علاقة بالشلة وأنه هو أو غادة لا يعرفون عنه أى شيء وأن ذلك الشاب سافر للخارج.

جلال الشهم

شريف يطلب من الدكتورة ملك أن تعود إليه بعد أن نفذ له كل طلباتها لكنها ترفض وتكشف لعمتها أنها لن تستطيع الانجاب مدى الحياة والسبب في ذلك طليقها شريف.

في نهاية الحلقة، جلال يجري مسرعا وراء شاب فاسد ضرب " مهجة" تلميذة أستاذ جلال حيث كانت مهجة قد استغاثت بجلال ليحميها من ذلك الشاب الذي يحاول إغوائها.

المسلسل بطولة ياسر جلال ونيرمين الفقي ونور ومحمود عبد المغني وإخراج أحمد صالح.