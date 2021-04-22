ريهام سعيد غاضبة من بسمة وهبة بسبب ريم البارودي وتتهمها بتشويه سمعتها: "عيب"

ريهام سعيد الإعلامية المصرية حرصت على التعليق على تصريحات الفنانة ريم البارودي خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة في حلقة الأمس من برنامج "العرافة" الذي يعرض عبر شاشة المحور.

ريهام سعيد مستاءة من بسمة وهبة بسبب ريم البارودي

ريم البارودي كانت قد كشفت خلال الحلقة عن تفاصيل الخلاف بينها وبين ريهام سعيد وقالت إن هناك اختلافات كثيرة بينهما ولا تتشابهان، لذلك وقعت بينهما العديد من الخلافات ولكنها كانت بعيدة عن السوشيال ميديا، إلى أن تطورت الأمور بينهما بسبب أحد الأشخاص المقربين من ريهام سعيد وهو على عداوة معها، ووصلت الخلافات إلى رفع ريهام سعيد قضية عليها بتهمة الازعاج.

من جانبها عبرت ريهام سعيد عن استيائها من استضافة صديقتها بسمة وهبة لريم البارودي والتحدث عنها بهذه الطريقة، حيث نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة قديمة جمعتها ببسمة وعلقت عليها قائلة: "في ناس ممكن يدوسوا عليك وعلى سمعتك وعلى عيالك ويصمموا إنهم يشوهوك عشان يطلعوا على كتافك".

ريهام سعيد تنتقد بسمة وهبة: "عيب"

وأضافت ريهام: "عيش وملح طظ.. دخول بيوت بعض طظ.. جدعنة والصورة دي تشهد طظ.. المهم الترند.. الفلوس والفساتين مش بتعمل بني آدمين.. في هذا الشهر الكريم ومن كل قلبي حسبي الله ونعم الوكيل.. بجد عيب"، كذلك تفاعلت ريهام سعيد مع تعليقات متابعيها وأيدّت انتقاداتهم للإعلامية بسمة وهبة، بعد استضافتها للفنانة ريم البارودي.

أزمات ريهام سعيد وريم البارودي

وكانت ريهام سعيد قد حرصت على التفاعل مع خطبة الفنان أحمد سعد، طليق ريم البارودي؛ مؤخرًا حيث علقت على صورة له مع خطيبته الجديدة وقالت: "أولًا كل سنة وأنت طيب، ثانيًا كنت قاعدة بسأل نفسي ليه مركز، ليه أخيرا بتعلى وبتكسر الدنيا، مهما تكون موهوب الواحد بيحتاج ناس تساعده إنه يعيش في هدوء عشان يعرف يركز.. مبروك على كل حاجة.. الزوجة الصالحة رزق".

واعتبر البعض أن تهنئة ريهام سعيد قصدت بها بشكل غير مباشر التعليق على علاقاته السابقة وخاصة علاقته بالفنانة ريم البارودي التي كانت تجمعها بها علاقة صداقة وطيدة قبل أن تتدهور العلاقة إلى خلافات وهجوم متبادل بين ريم وريهام، وفسروا التعليق بأنه بمثابة إهانة وتجريح في ريم البارودي.