أحداث مسلسل "الناجية الوحيدة" الحلقة 10.. هل تحاول وصايف قتل منيرة ؟ .. حيث شهدت أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الشهير الذي تقوم ببطولته الفنانة هدى حسين، العديد من المواقف والأحداث التي أثارت حيرة وتساؤلات المتابعين، خاصة بعد اكتشاف منيرة ادعاء وصايف لفقدان الذاكرة.

منيرة تكتشف ادعاء وصايف فقدان الذاكرة

منيرة زوجة مبارك شقيق وصايف اكتشفت أن وصايف تدعي فقدان الذاكرة لكنها تعجز عن اكتشاف السبب وراء ذلك، وحرصت على أن تبلغ زوجها بما اكتشفته، ليعترف لها بأنه كان سببًا في قتل زوج شقيقته وأبنائها، بعد إشعاله الحريق متعمدًا، من أجل أن يستولي على أمواله بعد فرض الوصاية على شقيقته التي ترث كل شيء.

منيرة عبرت عن صدمتها وخوفها مما فعله زوجها وباتت متوقعة أن تفعل وصايف أي شيء ضد عائلتها لأخذ حق أسرتها التي توفيت في الحريق، من جانبه يحاول زوج فايزة مصالحتها بمساعدة ابنائه، بعدما اختلفا عقب طرد فايزة لوصايف من منزلها.

وصايف تنوي مقتل منيرة لتحرق قلب شقيقها

وصايف تظهر في أحد المشاهد وهي تتحدث مع نفسها حول أحد أفراد أسرة شقيقها، فبالرغم من عدم ذكرها للاسم، إلا أنها يبدو أنها تقصد زوجة شقيقها منيرة والتي تكن لها الحب وكانت قد رحبت بها في منزلها وتحاول مساعدتها طوال الوقت، دونًا عن باقي أسرتها، إلا أن وصايف أكدت أنها سوف تنتقم من شقيقها بحرق قلبه على زوجته التي يحبها، لافتة إلى أنها ليس لها ذنب مثل أسرتها التي توفيت، ولكنها سوف تكون الانتقام الأمثل من مبارك، من وجهة نظرها.

وانتهت الحلقة بأخذ منيرة لدوائها، حيث فسر الجمهور المشهد بأن وصايف قد تكون بدلت دواء منيرة، بدواء آخر قاتل لتتخلص منها انتقامُا لأسرتها الراحلة.

معلومات عن "الناجية الوحيدة"

الجدير بالذكر أن مسلسل "الناجية الوحيدة" من تأليف منى النوفلي ويتألف من 30 حلقة يتناول قصة امرأة تخرج حيّة من حادث حريق مروّع يطال منزلها ويموت كل أفراد عائلتها، لتبدأ أحداث العمل التي تقلب حياة البطلة رأساً على عقب، فتدخل صراعات وتعيش أحداثاً مشوّقة تربطها بمن حولها وسط أحكامهم واتهاماتهم، ووسط أيضًا ادعائها فقدان الذاكرة.

العمل من بطولة هدى حسين إلى جانب مجموعة من الممثلين منهم جمال الردهان، لمياء طارق، محمد العلوي، شهاب حاجية، سلوى الجراش، نوف السلطان، أوس الشطي وغيرهم.