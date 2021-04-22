محمد فراج يلتقي لأول مرة بمحمد ممدوح في أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 9

محمد فراج "مؤنس" يعود إلى القاهرة ويلتقي لأول مرة بـ"حازم" محمد ممدوح في الحلقة 9 من مسلسل "لعبة نيوتن"، بينما يبدأ حازم في تنفيذ كافة الأشياء التي طلبه منه سيد رجب "بدر".

حازم يسعى للهروب من مطالب بدر في إنتاج العسل

تواجه "أمينة" عائشة بن أحمد تحدى "بدر" سيد رجب ورجاله الذين يرفضون أن تغادر المنزل الذي تتواجد فيه مع "حازم" محمد ممدوح الذي تتحدث معه عن علاقته ببدر ورأيه فيه، بينما يحكي حازم لها عن تفاصيل علاقته بزوجته هنا كما يكشف بدر لحازم عن خطته في إنتاج العسل حيث يريد منه إنتاج عسل يتغذى على مواد ممنوعة، لكن حازم يرفض ذلك ويؤكد له أن هذه الفكرة قد تهدده بالسجن هو وزوجته "هنا" منى زكي التي تمتلك المنحل معه، لكن بدر يسعى لإقناع حازم بأن العسل الذي سوف يتم إنتاجه لن يعرضه وزوجته لأي أزمة قانونية، بالإضافة أن الأرض التي يتواجد فيها المصنع دوت الخليج أرض بدر، وأن العسل سوف يتم إنتاجه بكميات محدودة.

زي يهدد مؤنس بالقتل في الحلقة 9 من مسلسل "لعبة نيوتن"

محمد فراج "مؤنس" يدخل في مناقشة مع زوجته "سارة" التي تطلب منه الكشف عن ما حدث بينه وبين "هنا"، ويؤكد لها أنه سوف يعود إلى القاهرة من أجل بعض الأعمال هناك، بينما يقرر الذهاب إلى "زي" آدهم الشرقاوي من أجل أن يسلمه الأموال التي تسببت هنا في ضياعها منه، كما يطلب معرفة كيف سوف يقوم بانفاق الأموال التي سوف يأخذها.

ويطلب مؤنس معرفة معلومات عن هنا لكن "زي" يرفض مما يجعل مؤنس يقتحم منزل الأخير الذي يهدده بالقتل في حال لم يخرج، بينما تستمر هنا في التحدى الذي تريده في الاستمرار في الولايات المتحدة الأمريكية وتبدأ في الاعتماد على نفسها.

أمينة تصدم حازم وتذهب إلى منزله

حازم يلتقي بمؤنس أثناء زيارة الأخير لمصر ويعطيه الأموال التي يريد أن يقوم بإيصالها إلى هنا التي تتواصل مع أسرتها بالقاهرة وترفض الكشف عن أزمة علاقتها بحازم، بينما تتحدث أمينة مع حازم عن التأثير الكبير الذي تسبب فيه بدر في شخصيته كما تصدمه بالذهاب إلى منزله في وقت أقترب فيه حازم من تنفيذ ما يريده منه بدر.

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم وآدم الشرقاوي، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.