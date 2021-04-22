وفاة المؤرخ والمخرج الفرنسى مارك فيرو عن 96 عاما

أعلنت أسرة المؤرخ والمخرج الفرنسى مارك فيرو، نبأ وفاته عن عمر ناهز 96 عاما دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وذكر راديو "فرنسا الدولى" الإخبارى اليوم الخميس، أن فيرو كان متخصصا كبيرا فى شئون الاتحاد السوفياتى وروسيا وأيضا فى حروب القرن العشرين.. مضيفا أن فيرو قدم لمدة 12 عاما فى قناة (آرت) برنامج "تاريخ موازى" حيث وضع فيه التاريخ فى متناول عامة الناس وقد وقع كتابه الخامس والستين العام الماضى، وهو "الدخول فى الحياة" حول مصير عظماء شخصيات.
يذكر أن فيرو، ولد فى 24 ديسمبر عام 1924 بالدائرة الثامنة فى باريس بفرنسا، وكان عضوا بالأكاديمية الأوروبية وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة (بوردو) مونتين ووسام الفنون والأداب الفرنسى ووسام جوقة الشرف من رتبة فارس.
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