منى زكي ”هنا”تغادر منزل مؤنس.. أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ”لعبة نيوتن” 

غادرت الفنانة منى زكي "هنا"، منزل مؤنس، الفنان محمد فراج، بعد أن أخبرها بحبه لها، وتركت رسالة لزوجته وقالت بها أنها تركت المنزل والوظيفة مع مؤنس لأنها بعيدة عن مكان إقامتها الجديد، ذلك في الحلقة التاسعة من مسلسل "لعبة نيوتن".

ويبحث "مؤنس" عن "هنا" في شقة "زي" الذي كانت تعيش معه هو وصديقته، وتنشب مشاجرة بينهم ولا يجدها.

ويطلب زوج هنا، الفنان محمد ممدوح، من مؤنس أن يوصل لها النقود، ويخفي مؤنس أنه لا يعرف مكانها.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وتم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.